بلدية السليمانية تحتفي بالذكرى 240 لتأسيس المدينة بمبادرة "رمزية" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت بلدية السليمانية اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة رمزية بمناسبة الذكرى الـ240 لتأسيس المدينة، تضمنت نصب 240 معلمًا رمزيًا من نوع "الناروند" حول ساحة بارك آزادي وسط المدينة.

وأوضحت البلدية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة تهدف إلى إحياء الذكرى التاريخية لتأسيس السليمانية وتعزيز هوية المدينة الثقافية، من خلال إضفاء طابع فني ومعماري مميز على أحد أبرز معالمها.

وأشار البيان إلى أن اختيار الناروند يعكس رمزية التراث الكوردي، باعتباره عنصرًا يجمع بين الجمال والبساطة، مما يجعله تعبيرًا مناسبًا عن الهوية المحلية للمدينة.

وأضافت البلدية أن المبادرة تأتي ضمن خطة أشمل لتطوير الفضاءات العامة وإبراز السليمانية كمركز ثقافي وحضاري يجذب الزوار والسكان على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن السليمانية تأسست قبل 240 عامًا، وتعد اليوم من المدن المحورية في إقليم كوردستان، بفضل إرثها التاريخي ودورها الثقافي المتميز.

في إطار الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية، أعلنت بلدية السليمانية عن مبادرة تهدف إلى تعزيز الجمال العمراني للمدينة وربط الأجيال الحالية بماضيها العريق.