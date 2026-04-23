بلدية السليمانية: الأزمة المالية وتقلبات الطقس تعرقل المشاريع الخدمية

شفق نيوز- السليمانية

كشفت رئاسة بلدية السليمانية، يوم الخميس، عن الأسباب الرئيسية وراء توقف عدد كبير من المشاريع الخدمية في المحافظة، عازية ذلك إلى الأزمة المالية التي يمر بها إقليم كوردستان وتقلبات الأحوال الجوية، فيما أعلنت بدء خطوات عملية لمعالجة بعض الشوارع الرئيسية.

وقالت رئيسة بلدية السليمانية، ليلى عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "العديد من المشاريع توقفت خلال العام الحالي نتيجة الأزمة المالية التي يشهدها إقليم كوردستان بسبب الأوضاع الأخيرة"، مبينة أن "معظم المشاريع متوقفة باستثناء أعمال التبليط، التي تأثرت هي الأخرى لاحقًا".

وأضافت أن "معامل الأسفلت في السليمانية توقفت عن الإنتاج منذ السابع من تشرين الثاني 2025 وحتى الآن، نتيجة تقلبات الطقس"، مؤكدة أن "المباشرة بمشاريع التبليط التي عادة ما تبدأ في نيسان من كل عام، لم تنطلق هذا العام حتى الآن بسبب الأمطار والظروف الجوية".

وأوضحت عمر أن "العمل الحالي يقتصر على المعالجات البسيطة باستخدام الأسفلت البارد"، مشيرة إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تحركت لمعالجة الأزمة، حيث تم عقد اجتماع مع نائب رئيس الحكومة وتم الاتفاق على تخصيص مبالغ مالية للبدء بالمشاريع ذات الأولوية".

وبحسب عمر، تمت المباشرة فعليًا بمعالجة خمسة شوارع رئيسية، على أن تستمر الأعمال خلال الأيام المقبلة لمعالجة بقية المشاريع، خاصة في قطاع الطرق.

وفي السياق، أكدت أن "معمل أسفلت السليمانية من المقرر أن يستأنف عمله خلال الشهر الحالي، تمهيدًا للبدء بمشاريع التبليط الحيوية"، لافتة إلى "الحصول على موافقات لتنفيذ أعمال تبليط لعدد من الشوارع ضمن خطة العام الحالي والماضي".

وشددت عمر، على أن "هذه المشاريع تأتي لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة في المحافظة، إلى جانب تزايد أعداد السياح".

وكشفت عن "وصول البلدية إلى المراحل النهائية لإعداد الكشوفات الخاصة بمشروع حديث لتطوير شارع (صوله گه)، يتضمن إنشاء جسر متطور يراعي الطابع التراثي والثقافي للمدينة"، مؤكدة أنه "في حال استكمال الإجراءات والموافقات، سيتم وضع حجر الأساس قريبًا لهذا المشروع الحيوي".