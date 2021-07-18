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بلدية اربيل تحدد أماكن نحر الأضاحي في العيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-18T13:09:25+0000
بلدية اربيل تحدد أماكن نحر الأضاحي في العيد

شفق نيوز/ أعلنت بلدية محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تحديد اماكن مخصصة لنحر الاضاحي في عيد الاضحى "حفاظاً على البيئة".

وقال مدير الخدمات والبيئة في بلدية اربيل فرمان خليل في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "بلدية أربيل حددت عدة أماكن في المحافظة لنحر الاضاحي، بهدف الحفاظ على بيئة نظيفة خلال فترة عيد الاضحى".

واضاف خليل، أن "المحافظة وضعت خطة لكل بلدية بمركز المدينة واطرافها"، مبيناً أنه "تم تحديد مواقع لتقديم الاضاحي وضم جمع الفضلات حتى لاترمى في الساحات او على الارصفة، لأن هذا يؤثر على البيئة والصحة ايضاً".

واعلن خليل عن "تخصيص 26 مكاناً بإمكان المواطنين رمي الفضلات والاساخ فيها".

بدوره اعلن هلمت حمزة مدير مجزرة اربيل، أنه "سيتم تقديم كل التسهيلات للمواطنين الذين يرغبون في تقديم الاضاحي وذبحها في المجزرة".

وأضاف، "لغاية الان قدمت 21 منظمة خيرية والعديد من المواطنين تسجيل انفسهم لتقديم الاضاحي في المجزرة وبعدها هم سيقومون بتوزيع اللحم على الفقراء والمحتاجين".

وتابع، "نتوقع ان ننحر خلال فترة العيد اكثر من الف عجل واربعة الاف خروف في المجزرة".

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