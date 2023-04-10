بلديات كوردستان تدعو للإسراع بتركيب المقاييس: آلاف الأشخاص استفادوا من قرار الاعفاء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات و السياحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، ان 319 ألف شخص استفادوا حتى الآن من قرار اعفاء 15 بالمئة من أجور فواتير الماء .

وقال مدير عام المياه في الوزارة آري احمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "حكومة الاقليم اعلنت اعفاء المواطنين من اجور الجباية بنسبة 15 بالمئة قبل أشهر و قد استفاد من هذا القرار 319 ألف شخص حتى الآن".

واضاف ان "المهلة المحددة لانتهاء هذا القرار سيكون في 21 من شهر نيسان الجاري"، داعيا "المواطنين الى مراجعة مديريات المياه و تركيب مقياس الماء للاستفادة من هذا القرار قبل انتهاء مفعوله".