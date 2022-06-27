بلدة كوردستانية تحذر رعاة الأغنام من كمائن خطف "داعشية"

شفق نيوز/ حذرت إدارة ناحية نوجول الكوردستانية، (35 كم جنوب غرب قضاء كفري)، رعاة الأغنام من كمائن الخطف لتنظيم "داعش" في المناطق الوعرة والشاغرة أمنيا بين اقليم كوردستان وصلاح الدين.

وقال مدير الناحية وهاب احمد لوكالة شفق نيوز، إن "المناطق الممتدة بين طوزخورماتو وناحية نوجول وعرة وجبلية وغير مؤمنة ومازالت بؤرا خطيرة لعناصر داعش التي تتصيد رعاة الأغنام والمزارعين ممن يتجاوزون المناطق والحدود المؤمنة سواء من الجيش العراقي في اطراف طوزخورماتو او حدود ناحية نوجول الخاضعة لمسؤوليات البيشمركة".

وبين احمد أن المناطق الواقعة بين طوزخورماتو وحدود كفري "بلكانة" مازالت بؤرا خطيرة لداعش وفراغات امنية منذ عام 2017، بعد انسحاب البيشمركة منها، مستدركا "رغم العمليات النوعية للبيشمركة من جهة والجيش العراقي من جهة ثانية لانهاء بؤر داعش ومنع تحركاتها إلا أن الخطر مازال قائما ويتطلب حيطة امنية تامة من قبل المزارعين ورعاة الأغنام"

واكد وجود تنسيق امني عال بين الجيش العراقي والبيشمركة حيال أماكن بؤر ومفارز داعش الإرهابي وشن عمليات بين الحين والآخر، إلا ان عناصر داعش تعود الى معاقلها بعد انتهاء العمليات وانسحاب القطعات الأمنية ما يتطلب مسك وتواجد دائم للقوات الأمنية في البؤر الساخنة.