بلجيكا تشكر كوردستان على تسهيل عمل مبعوثيها في العراق وسوريا وتتطلع لعلاقات "شاملة"

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية، فيما قدمت الاخيرة شكرها للإقليم على تسهيل عمل مبعوثيها في العراق وسوريا، وأبدت استعدادها وتطلعها لتعزيز العلاقات الشاملة.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني التقى، اليوم، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز.

وأوضح أنه جرى في اللقاء، بحث تطورات العلاقة التي تجمع بين إقليم كوردستان وبلجيكا، كذلك تمت مناقشة آخر المستجدات في العراق والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى تناول العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتهديدات الإرهاب ومخاطره والحرب على داعش والتطرف والقضاء على عوامل ظهوره، فضلاً عن العمل على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة، إلى جانب تسليط الضوء على ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.

ووجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان، بحسب البيان، امتنانه وتقديره لبلجيكا والتحالف الدولي على دعمهما للإقليم في الحرب ضد داعش، وأكد على أهمية مواصلة بلجيكا في التنسيق والتعاون مع العراق وإقليم كوردستان، وتم التأكيد على التزام إقليم كوردستان بترسيخ ثقافة التعايش السلمي.

وقدمت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية خالص شكرها لحكومة إقليم كوردستان على تعاونها وعلى تقديمها كل ما يلزم من تسهيلات لمبعوثيها البلجيكيين الخاصين إلى العراق وسوريا، وأعربت عن تضامن بلادها ودعمها وتطلعها لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان ومواجهة المعوقات والتحديات الأمنية والإرهاب عامة.