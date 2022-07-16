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بلا وفيات.. 430 إصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-16T13:34:35+0000
بلا وفيات.. 430 إصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، تسجيل أكثر من 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي، أن مختبراتها سجلت 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من دون حالات وفاة، فيما تشافى 270 مصاباً من المرض، كما أجرت 3105 فحوص مختبرية.

وبينت أن إجمالي اعداد الوفيات بلغ 7455 حالة، والإصابات 452 ألفاً و55 إصابة، وما يزال 21 ألفاً و871 مصاباً تحت الحجر الصحي، كما بلغ عدد المتشافين من كورونا 435 ألفاً و364 مريضاً، وإجمالي الفحوص المختبرية أربعة ملايين و 534 ألفاً و327 فحصاً.

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