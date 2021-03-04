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حالة وفاة واحدة وأكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-04T10:51:51+0000
حالة وفاة واحدة وأكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت الصحة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، 202 إصابتين توزعت على هذا النحو: 114 أربيل، 36 السليمانية، 42 دهوك، 1 حلبجة، 4 كرميان، 5 رابرين ليصل إجمالي العدد إلى 109789 إصابة.

ووفقا للبيان فإن 132 مريضا بالوباء تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 51 أربيل، 42 السليمانية، 35 دهوك، 4 كرميان ليصل مجموع المتعافين إلى 104050.

هذا وسجل الإقليم حالة وفاة واحدة خلال آخر 24 ساعة ليصل عدد حالات الوفيات الكلي عند 3526.

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