"بلا مقابل" .. تقديم طلب لحكومة إقليم كوردستان بشمول أصحاب الهمم بالوحدات السكنية

شفق نيوز/ أعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان كويستان محمد، يوم الأحد، تقديمها طلبا إلى حكومة الإقليم يقضي بتوفير وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المشاريع التي أطلقتها هيئة الاستثمار في المحافظات والإدارات المستقلة في كوردستان.

وقالت محمد في كلمة لها خلال انطلاق مراسم حملة تحت شعار "أصحاب الاحتياجات الخاصة محل احترام وليس الشفقة"، إنه "بما يخص شمولهم بالسكن الخاص واللائق تمت مخاطبة رئيس الحكومة بهذا الشأن".

وأوضحت أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة المعدل تنص إحدى مواده على أنه في بناء أية وحدات سكنية يتعين وبلا مقابل تخصيص نسبة لهذه الفئة من المجتمع منها، مشيرة إلى أن الوزارة قد فاتحت هيئة الاستثمار ووجهت خطابا رسميا لها بهذا الشأن، ونأمل في المستقبل تخصيص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في بناء الوحدات السكنية وبلا مقابل.

وشرعت هيئة الاستثمار في الإقليم خلال شهر آب/أغسطس ببناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين ومحدودي الدخل.

بدوره أكد رئيس هيئة الاستثمار في الإقليم محمد شكري في تصريح للصحفيين، أن الهيئة تدرس الطلب لمنح وحدات سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة بلا مقابل.