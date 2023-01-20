"بلا خسائر بشرية".. الدفاع المدني يسيطر على حريق داخل منزل في رابرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية دفاع مدني ادارة رابرين التابعة لإقليم كوردستان اليوم الجمعة، عن احتراق منزل في رابرين بسبب تماس كهربائي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "عصر اليوم تم اخبار قسم الإطفاء في ناحية جورقرنه بإدارة رابرين باحتراق منزل كامل في منطقة قنديل وسط الناحية".

واضاف البيان ان الحريق نشب بسبب تماس كهرباء ما أدى الى انفجار اسطوانة غاز و خزان للنفط ما خلف حريق كامل في جميع أجزاء المنزل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

واشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق وبدأت عمليات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.