بلا استجابة.. تظاهرات أساتذة وموظفي جامعة السليمانية تنذر بتصعيد

شفق نيوز / لليوم الرابع على التوالي، واصل أساتذة وموظفو الجامعات في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، تظاهراتهم بمشاركة عدد من الطلاب، من دون وجود أي استجابة لمطالبهم حتى اللحظة، الأمر الذي بات ينذر بتصعيد جديد لحركة الاحتجاج.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن في السليمانية أن تظاهرات اليوم الرابع ابتدأت منذ ساعات الصباح الأولى للدوام الرسمي، إذ أقدم المتظاهرون على غلق أبواب الجامعة أمام الطلاب والموظفين احتجاجاً على تأخير صرف الرواتب الشهرية لهم وعدم استجابة الجهات المعنية.

وأضاف أن العشرات من طلبة الجامعات والمعاهد في السليمانية، شاركوا في تظاهرات الأساتذة والموظفين لدعمهم ومناصراتهم في قضيتهم.

وحاول المتظاهرون قطع الطريق الرابط محافظة السليمانية بمحافظة كركوك إلا أن شرطة النشاطات المدنية منعتهم وطالبتهم بإقامة التظاهر أمام أبواب الجامعة فقط، الأمر الذي دفعهم إلى التوجه صوب مبنى ديوان المحافظة.

في سياق متصل، قطع أساتذة وموظفو الكلية التقنية في السليمانية، شارع مستشفى الطوارئ مقابل مبنى الكلية، احتجاجا على تأخير صرف الرواتب الشهرية.

وأكد عدد من المتظاهرين، للوكالة عزمهم مقاطعة الامتحانات النهائية للسنة الدراسية الحالية، ما لم تتم الاستجابة لجميع مطالبهم.

وصعد أساتذة وموظفي جامعة السليمانية يوم أمس من مطالبهم الخاصة بمشكلة الرواتب الشهرية، فيما أعلنوا الإضراب عن قاعات الدراسة.

وقال ممثل المحتجين في مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، إن المطالب لن تنحصر بصرف مرتبات شهر آذار فحسب، بل بإعادة الهيبة والكرامة للمؤسسة التعليمية التي تم اهنتها بطرق غير لائقة، إضافة إلى المطالبة بصرف المخصصات المهنية أسوة بالوزارات الأمنية والتعهد بصرف الرواتب الشهرية كل ثلاثين يوما كحق مشروع.

ولم يتسلم موظفو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السليمانية، رواتب شهر آذار المنصرم، في حين باشرت حكومة الإقليم ومنذ يوم الاثنين بتوزيع رواتب شهر نيسان المنصرم.