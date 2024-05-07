بلاغ مسبق ونهب للبضائع.. تفاصيل "مثيرة" عن احتراق "قيصرية إربيل" (صور)

شفق نيوز/ بعد يومين من اندلاع الحريق الهائل في سوق القيصرية بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وإغلاقه أمام أصحاب المحال التجارية فيه لاستكمال التحقيقات بالحادث، فتحت السلطات السوق أمام العاملين ووسائل الإعلام.

كادر وكالة شفق نيوز دخل إلى السوق الذي تفحم كل شيء فيه تقريبا، محال الملابس والأقمشة والذهب غيرها جميعها أتت عليها النيران، ورواية الحريق "المفتعل" تطغى على المشهد بقوة لكن لا أحد يمتلك أي أدلة تثبت ذلك.

وتعزز هذه الرواية تكرار حوادث الحرائق المشابهة في أسواق أخرى في المدينة خلال مدة قصيرة، إضافة إلى إعلان نتائج التحقيقات الأولية من قبل وزارة الكهرباء في الإقليم التي أشارت إلى عدم وجود أدلة تثبت أن الحريق اندلع بسبب تماس كهربائي.

ويقول مصطفى سرهنك، صاحب محل للألبسة النسائية، لوكالة شفق نيوز "اتصلوا بي وأبلغوني باندلاع الحريق في الليل وعندما أتيت إلى المكان وجدت النيران تأكل محلي ولم أتمكن من إخراج أي شيء منه، كما أن خزينة المال هي الأخرى احترق كل ما فيها من أموال".

بدوره يبين ريباز دهام، صاحب محل ألبسة، لوكالة شفق نيوز "أتيت للسوق بعد 45 دقيقة من اندلاع النيران، محلي احترق بالكامل وتعرض أيضا للسرقة والنهب، البضائع الجديدة التي احترقت قبل ثلاثة أيام اشتريتها وخسائري تصل إلى ثمانية آلاف دولار".

كما يؤكد محمد، صاحب أحد المحال، لوكالة شفق نيوز "احترق كل شيء في المحل وليلة الحادث تمكنا فقط من إخراج خزينة المال، أما بقية البضائع فبقيت داخل المحل واضطررت للخروج من المحل بسبب كثافة النيران".

وتحدث مراسل وكالة شفق نيوز مع العديد من أصحاب المحال ولا أحد منهم يعرف الأسباب الحقيقية وراء الحريق.

ويوضح حيدر عثمان، صاحب محل للألبسة النسائية، لوكالة شفق نيوز، أنه "لا أحد يعرف بشكل دقيق أسباب الحريق لأن لا أدلة تشير إلى أي شيء"، مشيراً إلى أن "السوق فيه حراس والجهات المعنية ستسألهم بالتأكيد عما جرى ليلة الحادث. خسائري بلغت نحو 40 ألف دولار".

فيما يشير وليد، صاحب محل، لوكالة شفق نيوز، أنه "قبل الحريق الذي حصل في الليل، جاءت لجان من البلدية وأبلغوا جميع أصحاب المحال في السوق بأن يقوموا بإزالة الستائر من واجهات المحال، حصل ذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد، واحترق السوق في الليل، ولا أفهم السبب".

ويلقي وليد اللوم على أصحاب المحال "الستائر كانت تشتعل بسرعة ما ساهم في انتشار الحريق".

وأعلنت محافظة أربيل احتراق 227 محلاً و7 مخازن كحصيلة نهائية، إضافة إلى أصابة 132 شخصاُ بجروح مختلفة تم نقل 15 شخصاً منهم إلى المستشفى.