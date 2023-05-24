بلاسخارت ممتعضة من الصراع السياسي الداخلي في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ عبرت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الأربعاء، عن امتعاضها من استمرار الصراعات السياسية الداخلية في اقليم كوردستان، مطالبة جميع الاطراف ان تعمل معا من اجل اجراء الانتخابات البرلمانية.

ونشرت بلاسخارت تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ان استمرار الحرب الداخلية السياسية في اقليم كوردستان أمر مزعج"، داعية مرة اخرى "جميع الاطراف الى العمل من أجل مصلحة الشعب والعثور باسرع وقت ممكن على أرضية مشتركة للقضايا العالقة المتعلقة بالانتخابات".

وشددت بلاسخارت على "ان الانتخابات ذات المصداقية وفي وقتها المناسب هي جوهر الديمقراطية".

وكان برلمان كوردستان قد صوت الاثنين 22 ايار الجاري على تفعيل مفوضية الانتخابات بعد جلسة سادتها الفوضى بسبب "عراك بالأيدي بين برلمانيين معترضين من كتلة الاتحاد الوطني، واخرين من الديمقراطي الكوردستاني.

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم إجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.