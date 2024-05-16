بلاسخارت لمجلس الأمن: كوردستان بحاجة لانتخابات تشمل الجميع وكوتا تمثل الأقليات

شفق نيوز/ حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، يوم الخميس، على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان بمشاركة جميع القوى.

وقالت بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن مع انتهاء مهمتها في العراق: "إن هناك حاجة ماسة إلى انتخابات في إقليم كوردستان، تكون شاملة للجميع، مع أقل قدر ممكن من التأخير".

وأضاف: "في كل الأحوال نأمل أن تجرى الانتخابات في موعدٍ لا يتجاوز أربعة أشهرٍ من الآن، وبوجود الكوتا الخاصة بتمثيل الأقليات".

من المقرر أن تجري في العاشر من يونيو/حزيران المقبل.

لكن الحزب الديمقراطي هدد بمقاطعة الانتخابات ومغادرة العملية السياسية في العراق في حال عدم التزام الأطراف السياسية في بغداد بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة العراقية.

واحتج الديمقراطي على قرار للمحكمة الاتحادية العليا قضى بتقسيم كوردستان 4 مناطق انتخابية وإلغاء كوتا الأقليات وإسناد مهمة إجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا الاتحادية بعد أن أبطلت عمل مفوضية انتخابات الإقليم؛ ما أثار حفيظة واعتراضات الحزب الديمقراطي الكوردستاني.