بلاسخارت تؤشر زيادة البرلمانيات العراقيات: وضع المرأة في إقليم كوردستان تطوّر وأمامنا الكثير

شفق نيوز/ أشرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، يوم الأحد، زيادة بأعداد المرشحات الفائزات بعضوية البرلمان العراقي الجديد، في وقت اكدت على أهمية المشاركة السياسية للمرأة والمساواة بين الجنسين.

جاء ذلك خلال كلمة لبلاسخارت في مؤتمر استراتيجيات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أربيل.

وقالت بلاسخارت، "بحسب النتائج الأولية في البرلمان العراقي، فإن عدداً كبيراً من المرشحات اصبحن عضوات في البرلمان العراقي، بما نسبته اكثر من ٢٥ بالمائة، وهذه ضرورة، وليست محل سعادة فقط".

وأضافت، "ما رأيته في الاقيم من تمثيل المرأة كان كبيراً، وانا كامرأة اعرف اهمية مشاركة المرأة في القيادة والوصول في المراتب العليا، المرأة اليوم داخل المؤسسات تصبحن طليعيات للأجيال المقبلة".

واستدرك بلاسخارت كلامها، "لنكن صريحين اكثر، حقوق المرأة لم تتحقق بعد في العراق، أمامنا الكثير، يجب ان تكون هنا اصلاحات اكثر".

وقالت بلاسخارت، "كنت أول وزيرة دفاع في هولندا، وأول ممثلة للأمين العام في العراق، واليوم هناك من يقول عن امرأة عجوز، وهو أكبر من سناً".