بلاسخارت تعد بارزاني التعريف بجريمة إبادة البارزانيين في المحافل الدولية

شفق نيوز / بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، آخر المستجدات السياسية على مستوى الإقليم والمركز.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قدمت بلاسخارات، تعازیها للرئيس بارزاني، بمناسبة "الذكرى 39 للإبادة الجماعية للبارزانیین"، متعهدة ببذل قصارى جهدها في المراكز الدولية لـ"تعریف هذه جریمة كإبادة جماعية".

وأضاف البيان، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر التطورات، مؤكدین أن "الدستور يجب أن يكون أساسا للتفاهم وحل المشكلات".

وبشأن انتخابات ٳقلیم كوردستان، شدد بارزاني، على ضرورة ألا تكون هناك عقبات أمام الانتخابات وأن يتم إجراؤها في أقرب وقت ممكن، وأن تكون حقوق المكونات القومیة والدينية محفوظة"، مؤكداً أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مستعد لإجراء الانتخابات فیما لو كانت غداً".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، مطلع شهر تشرين الأول 2022.