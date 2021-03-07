بلاسخارت تصنع الفارق في "اليوم العظيم" وترتدي الزي الكوردي

شفق نيوز/ وصف وزير المالية العراقي السابق والقيادي في حزب الديمقراطي الكوردستاني زيارة البابا فرنسيس الى اربيل وإقامة القداس باليوم العظيم والرائع، فيما أشاد بحضور مبعوثة الامين العام للامم المتحدة وارتداءها الزي الكوردي بالمناسبة.

ونشر زيباري صورة تجمعه وبلاسخارت في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته وكالة شفق نيوز، وغرد قائلا "انه يوم عظيم ورائع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان للترحيب بالبابا فرنسيس وحضور القداس الاعظم".

واضاف زيباري ان ممثلة الامين العام للامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت حضرت المناسبة ايضا، مشيرا الى انها بدت أنيقة جدا وجاهزة لهذه المناسبة التاريخية.