بلاسخارت: دستور إقليم كوردستان سيكون له تأثير في تقوية العراق

شفق نيوز/ اعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت يوم الأربعاء إقرار دستور في إقليم كوردستان سيكون عامل قوة للعراق كافة.

وقالت بلاسخارت في كلمة لها خلال انطلاق مؤتمر (الوحدة والدستور) في أربيل، إن "النظام الفدرالي هو النظام المتوفر بين أيدينا حاليا ويجب أن يستفيد منه جميع المكونات.

واستطردت بالقول "نرى أن هناك تطورا جيدا في الإقليم لمواجهة جميع المشاكل التي تعاني منها المنطقة"، مؤكدة أن "الحاجة تقتضي أن يكون هناك كوردستان قوي ليس على مستوى العراق وانما على مستوى المنطقة أجمع".

وأضافت ان "هذا لا يتحقق في يوم وليلة عندما نتحدث عن الديمقراطية وإنما هي عملية طويلة وبحاجة الى الحوار مع جميع الإطراف، ويتعين أن تعمل قيادة الاقليم على ايجاد الحلول لجميع المشاكل الانية والطويلة الأمد".

وأردفت بلاسخارت بالقول إنه: ينبغي يكون هناك عمل دؤوب لتحقيق الوحدة من خلال الحوار والمسؤولية تقع على القيادة الكوردية لتحقيق هذا الهدف من خلال البحث عن نقاط الخلل"، مؤكدة أن "جود المعارضة حالة اعتيادية وطبيعية والاستماع الى الطرف الآخر شيء طبيعي".

وأكدت أن "كل وحدة ان حصلت ستكون في صالح الاقليم على سبيل المثال المحاولات الجارية لتوحيد قوات البيشمركة فإنها ستصب في صالح كوردستان باجمعه.

ومضت بلاسخارت بالقول: يتعين ألّا تقتصر الوحدة بين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني وانما يجب ان يكون بين جميع الأطراف".

وتطرقت بلاسخارت إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل قائلة "اريد ان اكرر ان العراق سيدخل مرحلة أخرى بعد الشهر العاشر"، معبرة عن رأيها بانه في مشاركة المواطنين في الانتخابات سيغير الكثير من الاشياء.

واختتمت بالقول "اعتقد ان الدستور الذي تتحدثون عنه سيكون له تاثير على تقوية العراق ايضا"، مؤكدة أن "المهم جدا للجميع ان تعملوا معا لتقوية اقليم كوردستان".