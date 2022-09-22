بكلفة 300 مليون دولار.. ‏أربيل تعتزم إنجاز مشروع "المياه الثقيلة"  

شفق نيوز/‏ أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عزمها تنفيذ مشروع المياه الثقيلة في المدينة.

‏وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المشروع "تبلغ تكلفته الإجمالية 300 مليون دولار على طول 75 كيلومترا من مياه الصرف الصحي، لحل مشاكل المياه الثقيلة".

وأضاف البيان أن "المشروع سيقوم بتنظيف المياه المهدرة في المنازل مرة أخرى واستخدامها في المتنزهات والحدائق".

وتابع انه "سيتم الانتهاء من المشروع على ثلاث مراحل ويتم توفير الأموال للمرحلة الأولى التي يبلغ طولها 75 كيلومترا" .