بكلفة 12 مليار دينار.. السليمانية تضع حجر أساس جسر "توفيق وهبي" الموحد (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، اليوم الاثنين، مراسم وضع حجر الأساس لجسر "توفيق وهبي" الموحد.

وشارك في المراسم محافظ السليمانية، هەڤال أبو بكر، وحضور ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب قائممقام قضاء مركز السليمانية، ورئيس بلدية السليمانية، ومسؤولي شركة "ترافيليكا" المنفذة، ومجموعة من المهندسين والموظفين المعنيين.

تفاصيل المشروع وأهميته

وأكد مراسل وكالة شفق نيوز أن الجسر، الذي تتولى تنفيذه شركة "ترافيليكا"، سيكلف نحو 12 مليارا و76 مليونا و596 ألفا و260 دينار عراقي، ومن المقرر أن يتم إنجازه خلال 405 أيام، حيث بدأ العمل عليه رسميًا اعتباراً من 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على أن يكتمل بحلول 28 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للنقل والمواصلات في السليمانية، ويعتبر الجسر خطوة استراتيجية لتخفيف الازدحام المروري وتطوير خدمات النقل العام. وأكد المشاركون أن الجسر، بعد اكتماله، سيمثل إضافة كبيرة تسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة التنقل، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والخدمي في المدينة.

دعم حكومي وتعاون مشترك

وأثناء الفعالية، شدد الحاضرون على أهمية التنسيق المشترك بين مختلف المؤسسات الحكومية والشركة المنفذة لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، مؤكدين ان المشروع يعكس التزام حكومة إقليم كوردستان بتطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية في السليمانية وتقديم حلول مبتكرة للنقل والمواصلات.

ويأتي إنشاء الجسر ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل في إقليم كوردستان، بهدف تقليل الضغط على الطرق الرئيسية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

كما يُتوقع أن يلعب دوراً محورياً في تحسين الربط بين المناطق المختلفة داخل السليمانية، مما يسهم في تسهيل التنقل وتقليل زمن السفر، إضافة إلى تقديم خدمات نقل متطورة تخدم سكان المدينة وتدعم النشاط الاقتصادي.