سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بكلفة تزيد عن 30 مليون دولار.. مشاريع لتعزيز النظام الصحي في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-11T12:54:01+0000
بكلفة تزيد عن 30 مليون دولار.. مشاريع لتعزيز النظام الصحي في كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن تنفذ منظمة "ماين" النرويجية ومؤسسة "بارزاني" الخيرية مشاريع مشتركة لتعزيز النظام الصحي في إقليم كوردستان بكلفة أكثر من 30 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

وقالت حكومة الاقليم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وفداً مشتركاً من منظمة ماين (MAIN) النرويجية ومؤسسة بارزاني الخيرية.

وأوضحت أنه جرى أثناء اللقاء، التباحث حول المشاريع والأنشطة المشتركة لمنظمة (ماين - MAIN) ومؤسسة بارزاني الخيرية، مبينة أنه من المقرر أن تنفذان عدداً من المشاريع المشتركة في المجال الصحي بما يعزز النظام الصحي في إقليم كوردستان من خلال تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بأكثر من 30 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

related

لأول مرة منذ تأسيسها .. دهوك بصدد تصيب امرأة لإدارة بلدة بالمحافظة

Date: 2020-11-26 08:30:47
لأول مرة منذ تأسيسها .. دهوك بصدد تصيب امرأة لإدارة بلدة بالمحافظة

اربيل تحتضن ملتقى اقتصاديا كبيرا مع تركيا

Date: 2019-06-30 11:53:45
اربيل تحتضن ملتقى اقتصاديا كبيرا مع تركيا

اقليم كوردستان يوقف دخول الكروبات السياحية الى اراضيه

Date: 2020-02-26 10:14:43
اقليم كوردستان يوقف دخول الكروبات السياحية الى اراضيه

كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 12 حالة وفاة وأكثر من 1500 اصابة

Date: 2021-07-23 15:36:02
كورونا.. إقليم كوردستان يسجل 12 حالة وفاة وأكثر من 1500 اصابة

كوردستان تدعو للحوار مع المحتجين والحفاظ على المؤسسات بخيار الانتخابات المبكرة

Date: 2019-11-20 11:50:12
كوردستان تدعو للحوار مع المحتجين والحفاظ على المؤسسات بخيار الانتخابات المبكرة

بعد رفع الحصانة .. برلمان اقليم كوردستان: سوران عمر سيمثل امام القضاء

Date: 2020-05-07 14:35:56
بعد رفع الحصانة .. برلمان اقليم كوردستان: سوران عمر سيمثل امام القضاء

تراجع ملحوظ في ضحايا كورونا بكوردستان.. 8 وفيات و1254 إصابة جديدة

Date: 2021-09-21 16:38:15
تراجع ملحوظ في ضحايا كورونا بكوردستان.. 8 وفيات و1254 إصابة جديدة

تركيا تعترض على طوابع إقليم كوردستان بشأن زيارة البابا

Date: 2021-03-10 11:31:39
تركيا تعترض على طوابع إقليم كوردستان بشأن زيارة البابا