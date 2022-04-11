بكلفة تزيد عن 30 مليون دولار.. مشاريع لتعزيز النظام الصحي في كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن تنفذ منظمة "ماين" النرويجية ومؤسسة "بارزاني" الخيرية مشاريع مشتركة لتعزيز النظام الصحي في إقليم كوردستان بكلفة أكثر من 30 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

وقالت حكومة الاقليم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وفداً مشتركاً من منظمة ماين (MAIN) النرويجية ومؤسسة بارزاني الخيرية.

وأوضحت أنه جرى أثناء اللقاء، التباحث حول المشاريع والأنشطة المشتركة لمنظمة (ماين - MAIN) ومؤسسة بارزاني الخيرية، مبينة أنه من المقرر أن تنفذان عدداً من المشاريع المشتركة في المجال الصحي بما يعزز النظام الصحي في إقليم كوردستان من خلال تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بأكثر من 30 مليون دولار على مدى خمس سنوات.