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بكلفة تجاوزت نصف مليون دولار.. إيصال الماء لقرى كوردستانية بعد معاناة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-28T07:59:57+0000
بكلفة تجاوزت نصف مليون دولار.. إيصال الماء لقرى كوردستانية بعد معاناة

شفق نيوز/ أعلنت إدارة گرميان بإقليم كوردستان يوم الثلاثاء، إيصال مياه الاسالة إلى سبع قرى في ناحية قورتو بعد معاناة بسبب أزمة المياه الحادة نتيجة قلة الأمطار وانخفاض منسوب الخاص بالأنهار.

وقال المشرف على إدارة گرميان جلال شيخ نوري خلال كلمة له، حضرتها وكالة شفق نيوز، "بعد المعاناة الطويلة لأهالي القرى التابعة لناحية قورتو استطاعت الجهود المتمثلة بشركة PET OIL ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان من انجاز مشروع بكلفة ٦٦٠ ألف دولار لإيصال الماء الصالح للشرب الى سبع قرى من نهر سيروان.

وأشار نوري إلى أن قلة الأمطار وانخفاض منسوب المياه إثر بشكل كبير على حياة تلك القرى وبالخصوص الواقع الزراعي لكن من خلال هذا المشروع المهم سيسهم في عودة الحياة إلى تلك القرى شيئا فشيئا.

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