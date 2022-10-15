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بكفالة مالية.. إطلاق سراح صحفيين اثنين اعتقلا في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-15T16:03:10+0000
بكفالة مالية.. إطلاق سراح صحفيين اثنين اعتقلا في السليمانية

شفق نيوز / أفرجت قوات الأمن في السليمانية، يوم السبت، عن الصحفي إبراهيم علي، وسرتيب ويس، بكفالة مالية بعد تدخل من فريق محامي رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

وقال الصحفي سرتيب ويس، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "اعتقالهم تم لمدة 6 أيام لدى قوات الأسايش، أثناء عودتهم من السليمانية باتجاه مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضاف: "أثمن عالياً موقف جميع المؤسسات الإعلامية والصحفيين وفريق محامي رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، وكل من ساندنا خلال عملية الاعتقال".

ولم يذكر سرتيب، أي تفاصيل عن أسباب اعتقاله، واكتفى بالقول "في وقت آخر سنتحدث".

في السياق، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بحسب بيان، ورد للوكالة، أن "بافل جلال طالباني كلف فريقه القانوني الخاص للتحرك وفقاً للأطر القانونية لإطلاق سراح الصحفيين إبراهيم علي وسرتيب ويس بكفالة، لحين اتخاذ القضية مسارها القانوني الخاص وصدور الحكم من المحاكم".

وأكد بافل طالباني، وفقاً للبيان، أن "السليمانية ليست مرتعاً لحجز واعتقال الصحفيين والكتاب وتعذيبهم، وإنما هي عاصمة للثقافة وحيز لاحترام النقد وحرية الصحافة وأصحاب الأقلام الحرة والجريئة".

هذا واعتقلت قوة أمنية في السليمانية صحفيين اثنين في مطلع الأسبوع الماضي، فيما كشف فرع المدينة لنقابة صحفيي كوردستان أن عملية الاعتقال جاءت بناء على شكاوى مقدمة من جهاز مكافحة الإرهاب ووزير المالية.

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