بقي بعيدا عن السائحين.. شفق نيوز تصل لشلال بمنطقة "عذراء" في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

في نقطة لم تصلها الكاميرات، ولم تكتشف من قبل السائحين، يتدفق شلال زيوة بهدوء وسكون، في منطقة "عذراء" حافظ عليها سكانها.

قرية زيوة، في وادي خوشناوتي، التي تقع على أطراف محافظة أربيل وتبعد نحو ساعة ونصف عن مركز عاصمة إقليم كوردستان، يقع الشلال، الذي يشق سفح جبل، ويطل على الوادي.

عدسة شفق نيوز، زارت الموقع، ووثقت صورا هي الأولى لهذا الشلال والوادي، حيث أكد سكان القرية، أن الموقع لم تصله شركات السياحة بعد.

وقد اكتسى سفح الجبل ومجرى الشلال، بالاعشاب الخضراء، في رسالة تؤكد استمرار الربيع حتى الان بإقليم كوردستان، وجسدت مشهدا مبهرا، إلى جانب الخيول في المنطقة.