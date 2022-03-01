بقيمة 600 مليون دينار.. مجلس السليمانية يوافق على تنفيذ 3 مشاريع في گرميان

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن موافقته على تنفيذ مشاريع بقيمة (600) مليون دينار عراقي في مناطق گرميان، كما صوت على أسماء المرشحين لمنصب إدارة الثقافة والفنون الخاصة بالمنطقة.

وقال رئيس مجلس محافظة السليمانية ئازاد محمد خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس وحضرته وكالة شفق نيوز إن "مجلس محافظة السليمانية صوت، خلال اجتماعه الاعتيادي، على اسماء المرشحين لمنصب مدير عام الثقافة والفنون في ادارة گرميان".

وأضاف محمد " كما صوت مجلس محافظة السليمانية في الاجتماع نفسه على تنفيذ 3 مشاريع جديدة في ادارة گرميان والاقضية والنواحي التابعة لها بكلفة (600) مليون دينار ضمن موازنة تنمية الاقاليم لسنة 2022".