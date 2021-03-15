بقيادة امرأة تعيش بالخارج .. أربيل تفكك عصابة تروج للدولار المزيف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الشرطة في قضاء سوران شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الإثنين تفكيك عصابة متخصصة بترويج عملة مزيفة للدولار الأمريكي.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إنه في تاريخ 3 - 10 - 2021 بعد تلقينا نبأ بأن شخصا ابتاع اشياء من صاحب محل بأموال مزيفة لتسارع وعلى الفور بتشكيل فريق للتحقيق من قسم مكافحة الجريمة لتحديد هوية المتهمين.

وأضاف البيان ان الفريق شرع في إجراءات التحقيق وبعد تحر ومتابعة دقيقة تم التمكن من تحديد هوية المتهم الرئيسي وهو من سكنة اربيل والقاء القبض عليه وعن طريق هذا المتهم تبين انه يشكل مع متهمين اخرين عصابة مؤلفة من أربعة أفراد.

ووفقا للبيان فإنه وفي وقت قصير تم التمكن من القبض على جميع أفراد العصابة وفق المادة 281 من قانون العقوبات.

ونوه البيان إلى انه وبعد مزيد من التحقيقات تبين أن أفراد العصابة تحصلوا على الأموال المزيفة من امرأة تعيش خارج البلاد ليدخلوها الى الاقليم، مشيرا الى تمكن الشرطة وبعد جهد مضن من استدراج المرأة والقاء القبض عليها في مطار اربيل الدولي

وتابع البيان ان مجموع الأموال المزيفة التي ارسلتها هذه المتهمة الى اقليم كوردستان تبلغ قرابة 20 الف دولار امريكي.