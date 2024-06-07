بقوة 4.2 .. هزة أرضية تضرب مدينة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية، صباح اليوم الجمعة، حدوث هزة أرضية قرب قضاء كلار مركز ادارة منطقة كرميان المستقلة في اقليم كوردستان العراق.

ووفقا للتقارير الواردة، فإن هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 8 كيلومترات تحت الأرض وقعت بين مدينة "أزگلە"، وناحية "باوه نور" عند الساعة 08:54 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للإقليم.

وكان مركز الهزة بالقرب من قرية "الحاج حسن" في جبال "شوالداره" على بعد حوالي 55 كيلومترا من مركز قضاء كلار.

وبحسب شهود عيان، فإن بعض السكان استشعروا قوتها، ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية "حتى وقت كتابة الخبر".