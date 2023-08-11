بقضاء "بينجوين " في السليمانية .. رجل ذهب للبحث عن العسل لتقتله لسعات النحل

شفق نيوز/ افادت مستشفى "الشهداء" العام في قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق، يوم الجمعة، بمصرع شخص جراء تعرضه للسعات النحل أثناء بحثه عن هذه المادة الغذائية في جبل ضمن القضاء المذكور.

وأوضحت إدارة المستشفى في بيان اليوم، أنه "في الساعة الـ12 من ظهر اليوم المصادف الجمعة 11 من شهر آب/أغسطس تم نقل جثة شخص إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات والإجراءات اللازمة، ووفقا لشهود العيان في جبل خلف قرية "گوخلاني" التابعة لناحية "گرمك" في بينجوين حيث كانوا يقومون بالبحث عن العسل، فإن هذا الشخص تعرض إلى لسعتين من النحل أسفرتا عن وفاته نتيجة الحساسية المفرطة".

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، تم تسجيل أكثر من 30 حالة لسعة نحل، ولدغتي عقرب وثعبان ضمن حدود قضاء بينجوين، وتم اجراء اللازم بحق المصابين.

ودعت إدارة المستشفى في بيانها، النحاليين والسائحين والمتسلقين إلى توخي الحذر والانتقال إلى أقرب مستشفى في حالة حدوث أي حالات مماثلة.