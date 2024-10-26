بقرة نادرة تثير دهشة سكان في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ في حادثة غريبة، أثارت بقرة نادرة بثلاث أرجل دهشة سكان منطقة رابرين في إقليم كوردستان، بعد أن تم تداول صورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول طبيعة هذه الحالة.

ورغم محاولة وكالة شفق نيوز، التواصل مع مالك البقرة، إلا أنه لم يرد على الاتصالات، إذ لم يتمكن مراسل الوكالة من الوصول إلى مكان وجودها، حيث علم أن مالكها عرضها للبيع في سوق الحيوانات في رابرين، وتجاوز سعرها الأسعار المعتادة لما يشابهها من أبقار، لكنه فضل الاحتفاظ بها بعد تربيتها لأكثر من تسعة أشهر.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز، أوضح الدكتور عثمان جمال، المتخصص في الطب البيطري، أن حالات النقص أو الزيادة في أعضاء الحيوانات ليست جديدة، حيث تظهر سنويًا في عدة مناطق حيوانات ذات تشوهات متعددة، مثل وجود ساقين أو ثلاثة أو حتى رأسين.

كما أشار جمال إلى أن العمر الافتراضي لهذه الحيوانات غالبًا ما يكون أقصر، وذلك يعتمد على طبيعة النقص أو الزيادة في الأعضاء.

وأكد الطبيب عثمان أن هناك أسبابًا جينية، غالبًا ما تكون وراثية، وأحيانًا قد تتأثر هذه الحيوانات بتناول المواد الكيميائية أو الأدوية في فترات غير ملائمة، إضافةً إلى العوامل البيئية التي قد تتسبب في هذه التشوهات.

وأوضح أيضًا أن استهلاك لحوم تلك الحيوانات لا يشكل خطرًا على صحة الإنسان، حيث إنها سليمة من الناحية الغذائية.

من جهة أخرى، صرحت الدكتورة ريان علي، المتخصصة في دراسة الأحياء، أن النقص في الأطراف قد يؤثر على قدرة الحيوان على الحركة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الأعضاء الحيوية الأخرى، وبالتالي إرهاق الحيوان بشكل أسرع.

وأوضحت أيضًا أن ضعف الحركة الناتج عن نقص أحد الأرجل قد يؤثر سلبًا على إنتاج الحليب، حيث تتطلب العملية حركة نشطة لدعم إنتاجية جيدة.

كما يثير عرض هذه الحالات في أسواق البيع فضول المشترين والمهتمين بالتربية الحيوانية، ويطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات من ناحية تربيتها وتغذيتها.

يقول كاك كامران، وهو أحد الباعة في سوق حيوانات رابرين، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر البقرة لا يتجاوز المليون دينار كحد أعلى، ورغم وصول سعرها إلى أكثر من هذا الرقم بنسبة 20٪، إلا أن صاحبها طلب سعرًا أعلى، علمًا أن الكثير من رواد السوق وأصحاب المهنة كانوا يرغبون بشراء تلك البقرة."

وشهدت مناطق مختلفة في إقليم كوردستان وأجزاء من العراق حالات مشابهة لحيوانات بتركيبات غير طبيعية في الأعضاء، مما جعل العلماء والمتخصصين يسعون لتفسير هذه الظاهرة بين العوامل الجينية والتأثيرات البيئية.