سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بفعل تركيا وإيران.. الجفاف يلاحق سدود كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-17T10:00:25+0000
بفعل تركيا وإيران.. الجفاف يلاحق سدود كوردستان

شفق نيوز / يواجه ملف المياه في العراق بشكل عام، وإقليم كوردستان على وجه الخصوص، تحديات كبيرة مع كل موسم يشهد قلة بتساقط الأمطار، فضلا عن غياب الحلول الجذرية والاكتفاء بالآنية منها فقط.

مختصون أشاروا لوكالة شفق نيوز، إلى أن "غياب الحلول الحقيقة والجذرية والاعتماد على الحلول الآنية زادت من وتيرة بناء المزيد من السدود في الجانب التركي والإيراني، مما يزيد من تفاقم المشكلات المائية.

وبحسب تصريحات مسؤولي السدود في إقليم كوردستان فإن "نسبة الكميات الواردة من المياه  في تركيا وإيران وصلت إلى النصف بسبب المشاريع التي تقام على منابع المياه في تلك الدولتين".

تداعيات هذا الملف ظهرت قبل أيام، وتحديدا في سدي دوكان ودربنديخان، إذ أوضح مدير سد دربنديخان رحمن خاني، لوكالة شفق نيوز، أن "السنة المائية في العراق تعتبر جافة وشبه جافة ببعض المناطق بسبب قلة الأمطار والثلوج هذا العام وهي حالة نادرة في السجلات المیترولوجیة".

وأضاف أن "قلة الواردات المائية من منابع نهر سيروان في إيران بسبب السدود على النهر، أيضا فاقمت من الوضع حيث وصلت لـ45% وهي نسبة قليلة جدا قياسا بالعام الماضي، والخزين المائي غير كاف لسد النقص"، وهو ما سيؤثر على مناطق واسعة في گرمیان وديالى ونواحيها على ضفاف النهر، وفقا لخاني.

وعن الحلول المقترحة، أشار إلى أن ذلك "يجب ألّا يكون بشكل ترقيعي، والمفاوضات الجارية مع الجارة إيران يجب أن تستمر لأنها هي السبيل الوحيد لحل تلك المشكلات، إضافة إلى حلول في الداخل العراقي من ترشيد استهلاك المياه وتقليل الرقع الزراعية، وبناء سدود إضافية واتباع طرق الري الحديثة".

وفي نهاية تصريحه، حذر خاني بالقول "إذا استمر الحال كما هو، وبدون أي معالجة جذریة، ستكون السنوات المقبلة أكثر خطورة في العجز المائي داخل الأراضي العراقية.

related

صحة كوردستان تحذر من خطر يداهم عائلات هؤلاء الأشخاص

Date: 2020-03-01 19:16:07
صحة كوردستان تحذر من خطر يداهم عائلات هؤلاء الأشخاص

الجيش التركي يفتح النار على 3 قرى شمالي أربيل

Date: 2020-09-08 16:47:08
الجيش التركي يفتح النار على 3 قرى شمالي أربيل

نيجيرفان بارزاني: الحرب يزيد التوتر بالمنطقة وننظر بحزن وقلق للعملية التركية

Date: 2019-10-10 16:41:54
نيجيرفان بارزاني: الحرب يزيد التوتر بالمنطقة وننظر بحزن وقلق للعملية التركية

كوردستان: حدودنا مفتوحة مع إيران بخلاف بقية مناطق العراق

Date: 2020-03-08 17:17:53
كوردستان: حدودنا مفتوحة مع إيران بخلاف بقية مناطق العراق

إيران تقصف مقر حزب كوردي في إقليم كوردستان

Date: 2020-08-03 09:56:00
إيران تقصف مقر حزب كوردي في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يعلق التبادل التجاري مع إيران في معبر بري

Date: 2020-03-14 18:08:27
إقليم كوردستان يعلق التبادل التجاري مع إيران في معبر بري

تركيا تعول على كوردستان تجارياً وتجدد الرغبة بتقوية العلاقات

Date: 2019-12-09 19:20:31
تركيا تعول على كوردستان تجارياً وتجدد الرغبة بتقوية العلاقات

رغم إعلان وقف العمليات.. تركيا تقصف قرى حدودية بإقليم كوردستان

Date: 2020-09-07 16:10:20
رغم إعلان وقف العمليات.. تركيا تقصف قرى حدودية بإقليم كوردستان