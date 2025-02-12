بـ4 آلاف عنوان.. افتتاح معرض أربيل السنوي للكتاب (صور)

شفق نيوز/ افتُتح في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، معرض الكتاب السنوي، وضم في هذه الدورة أكثر من 4000 عنوان باللغتين الكوردية والإنكليزية.

تنوع في العناوين وإقبال واسع

وقال شيركو، أحد القائمين على المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فخر بتقديم هذه النسخة من المعرض التي تستقطب اهتمام القرّاء والمثقفين من مختلف الأعمار، وهذا العام، شهدنا مشاركة كبيرة من دور النشر التي قدمت إصدارات حديثة في مجالات الأدب، التاريخ، العلوم، والفكر".

وأضاف "هدفنا هو خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الناشرين، الكتّاب، والقرّاء، مما يسهم في إثراء المشهد الثقافي في كوردستان".

فرصة للقراء والكتّاب الشباب

من جهتها، تحدثت سيبر، إحدى المشاركات في المعرض، عن أهمية الحدث ودوره في تعزيز الثقافة في المنطقة، قائلة لوكالة شفق نيوز، "المعرض ليس مجرد سوق للكتب، بل هو منصة للمعرفة والتواصل الثقافي، يتيح لنا فرصة لقاء الكتّاب والناشرين والتعرف على أحدث الإصدارات، كما أنه يوفر فرصًا للكتّاب الشباب لعرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور".

وأضافت سيبر، أن "المعرض يتيح العديد من الفرص، سواء للناشرين الذين يسعون للوصول إلى قرّاء جدد، أو للطلاب والباحثين الذين يجدون مصادر جديدة تدعم دراساتهم".

ويشهد المعرض إقبالاً لافتاً من الزوار، الذين يجدون في هذا الحدث فرصة للاطلاع على أحدث الإصدارات واقتناء الكتب بأسعار مناسبة.

ويستمر المعرض لعدة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب عددًا كبيرًا من المهتمين بالثقافة والمعرفة.