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بـ3 معسكرات.. البيشمركة تباشر بتدريب افرادها لتعزيز القدرات القتالية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-12T12:14:39+0000
بـ3 معسكرات.. البيشمركة تباشر بتدريب افرادها لتعزيز القدرات القتالية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة يوم الاحد، المباشرة بتدريب عناصر صنف المشاة لتعزيز القدرات القتالية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "على ضوء البرامج التدريبية العسكرية لوزارة البيشمركة بدأت الوزارة بتدريب لواء من المشاة".

ونقل البيان عن اللواء عبد الكريم محمد مدير التدريب العسكري في الوزارة؛ قوله إن "الهدف من إستئناف التدريبات لتقوية قدرات البيشمركة والضباط وتنشيط الواجبات العسكرية للواء نحو الأفضل، وفي نفس الوقت تنظيم اللواء مع إجراء بعض التغييرات فيه".

وأشار البيان إلى أن "التدريب سيجري في المعسكرات الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك"، مشيرا إلى أن "عملية التدريب وتعزيز قدرات البيشمركة مستمرة حسب البرنامج الذي وضع لتدريبها".

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