بـ15 مليون دولار.. رجل دين كوردي يشتري "البيت الأبيض"

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، بأن مرشد الطريقة القادرية الكسنزانية الشيخ نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني اشترى البيت الابيض الكوردي وسط اربيل عاصمة اقليم كوردستان بمبلغ 15 مليون دولارامريكي.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشيخ نهرو الكسنزاني اشترى البيت الابيض الكردي في اربيل بمبلغ 15 مليون دولار"، مبيناً أن الكسنزاني "غير مكان اقامته من السليمانية لاربيل".

وبحسب المصادر، فأن "الكسنزاني اشترى هذا البيت الواقع في حي الاحلام (دريم ستي) وسط اربيل البيت، قبل ايام، عن طريق وسطاء"، موضحة أنه "ينوي تغيير مكان اقامته بعد تعرض منزله في السليمانية لمرتين لاطلاق نار من قبل مجهولين".

وكان الملياردير الكوردي شهاب نور الدين شهاب، قد عرض، قي كانون الاول 2015، نسخة مدهشة للبيت الأبيض بناها في مدينة اربيل كلفته كما قيل حينها 20 مليون دولار.

وقد زودت نسخة "البيت الأبيض" التي أقامها الثري الكوردي بوسائل للترفيه غير موجودة حتى في "البيت الأبيض" الأصلي منها حمام تركي على البخار وأرضية من المرمر الملون وسلالم مذهبة.

وعندما سئل، حينها، عن الخطر الداهم من جانب "داعش" والمجموعات المسلحة في المنطقة أجاب شهاب نور الدين شهاب أن "داعش" يشكل خطراً على كوردستان والمجتمع الدولي وأثرت سلبياً على البناء، ولكن هذه الأزمة ستنتهي قريباً، وسيواصل الشعب الكوردي تطوير المدينة والبلد.