بـ13 موقعاً مسجلاً رسمياً .. العمادية في دهوك تعزز مكانة العراق الأثرية (صور)

شفق نيوز/ اكد الباحث والخبير الأثري كوفان احسان من دائرة آثار محافظة دهوك، يوم السبت، أن مدينة العمادية الواقعة شمال محافظة دهوك تضم 13 موقعا اثريا مهماً تعود لعصور تاريخية مختلفة، مشيرا إلى أنه قد جرى تسجيل جميع هذه المواقع رسميا ضمن لائحة المواقع الاثرية التاريخية المعتمدة في العراق مما يعكس الاهمية الكبيرة لهذه المدينة في خارطة التراث الوطني.

وقال إحسان لوكالة شفق نيوز، ان العمادية ورد ذكرها في السجلات التاريخية منذ القرن التاسع قبل الميلاد حيث أشار اليها الملك الاشوري "ادد نيراري" الثاني باسم "كور ئاماد"، وهو ما يدل على عمق الجذور الحضارية للمدينة وارتباطها بالممالك القديمة التي حكمت بلاد ما بين النهرين.

ومن ابرز المعالم الاثرية الموجودة في العمادية - بحسب إحسان - هو موقع "كورا سريجي" الذي يضم اثاراً تعود الى فترات متباينة من التاريخ، اضافة الى بوابة العمادية التي تعد واحدة من الشواهد البارزة على العمارة في بداية العهد المسيحي إذ تضم منحوتات وتماثيل تعود إلى الحقبة الفارسية القديمة، كما تضم المدينة أيضا بوابة "زيبار" التي تشكل جزءا من الإرث المعماري الذي يميز هذه المنطقة.

وأشار كوفان إحسان في حديثه إلى ان، العمادية شهدت ازدهارا واسعا خلال الفترات الاسلامية حيث تنتشر في المدينة مجموعة من المواقع التي تعود الى تلك العصور ومن أبرزها مدرسة "قبهان" الدينية التي كانت مركزا علميا مهما في زمانها، بالاضافة الى جامع "العمادية الكبير" الذي يعكس الطراز المعماري الإسلامي في اعالي الجبال، الى جانب قبر "استلا"، وقلعة "العمادية" وعدد من القلاع التي شيدت في عهد الشيخ "طه النقشبندي" والتي لاتزال تحتفظ بهيبتها التاريخية حتى اليوم.

كما تضم المدينة معبد "خزاني" الخاص بالديانة اليهودية والذي يعود تاريخ هذه المواقع الى فترة امارة "بادينان" الممتدة ما بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر الميلاديين مما يشير إلى التنوع الديني والثقافي الذي كانت تحتضنه المدينة عبر العصور.

وختم احسان تصريحه بالتأكيد أن مدينة العمادية تعد واحدة من أبرز المدن التاريخية في العراق لذ تقع على ارتفاع يبلغ 912 مترا فوق مستوى سطح البحر، وتتميز بموقعها الجغرافي الفريد إذ بنيت فوق صخرة ضخمة تحيط بها الوديان والجبال مما منحها حصانة طبيعية واهمية استراتيجية وجمالية في آن واحد.