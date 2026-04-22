بـ 4 مسيرات انتحارية.. "الحرية الكوردستاني" يعلن حصيلة هجوم أربيل ويتهم طهران بتنفيذه

أعلن حزب "الحرية الكوردستاني" (PAK)، عن إصابة ثلاثة عناصر من جناحها العسكري "جيش كوردستان الوطني"، جراء الهجوم الذي استهدف مقراته في محافظة أربيل فجر اليوم الأربعاء.

واتهم الحزب في بيان رسمي، طهران بتنفيذ الهجوم في تمام الساعة 1:24 فجراً عبر استخدام أربع طائرات مسيّرة انتحارية استهدفت ثكنات ومقرات تابعة لجناحه العسكري المناهض للنظام الإيراني.

ووجه الحزب انتقاداً لاذعاً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن التي تصف الكورد بـ"الأصدقاء والشركاء" في زمن الحروب، في حين تكتفي بدور "المتفرج" في أوقات السلم ووقف إطلاق النار تجاه الهجمات التي تشنها طهران والفصائل العراقية الموالية لها.

كما اتهم البيان إيران بعدم الالتزام بسريان الهدنة ومواصلة استهداف إقليم كوردستان بالصواريخ والمسيرات.

وكان مصدر أمني قد أفاد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، بأن "انتحاريات" استهدفت مقار الحزب المعارض، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، قبل أن تؤكد الحصيلة الرسمية والجهة المنفذة في بيان الحزب الأخير.

ويأتي هذا الاستهداف ليعيد إلى الأذهان سلسلة الهجمات التي تعرض لها الإقليم بنحو 600 طائرة مسيرة خلال فترات النزاع الإقليمي، وقبل سريان الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران، وهي العمليات التي تسببت سابقاً بسقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية.