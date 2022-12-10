بـ 20 مليار دينار.. اربيل تباشر بالمرحلة الاولى من تغيير أنابيب ماء الإفراز الثالث

شفق نيوز/ أعلنت مديرية ماء أربيل، اليوم السبت، المباشرة بالمرحلة الأولى من تغيير أنابيب مشروع ماء الإفراز الثالث، بعد تعرضه لأضرار وتكسرات خلال الفترات الماضية.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الأولى لتغيير هذه الأنابيب سيتم البدء بها يوم غد الأحد".

‏وأضاف البيان أن "هذه المرحلة ستبدأ من الأماكن التي تعرضت للكسر خلال الفترات الماضية".

‏وتابع البيان أن "الميزانية التي خصصتها حكومة الإقليم في وقت سابق لهذا المشروع هي 20 مليار دينار عراقي".

وكان الأنبوب الناقل لمياه مشروع الإفراز الثالث في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، تعرض لكسر جديد، في 20 تموز 2022، تسبب به العاملين في الطريق الستراتيجي 150 متراً، بعد مرور 14 يوما من كسرين تعرض لهما هذا الانبوب.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.