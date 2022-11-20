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بـ"وليمة غداء وهدايا" لذوي ضحايا البيشمركة.. أربيل تحتفل بيوم الطفل العالمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-20T11:04:54+0000
بـ"وليمة غداء وهدايا" لذوي ضحايا البيشمركة.. أربيل تحتفل بيوم الطفل العالمي

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأحد، احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي، حيث شهدت الاحتفالية إقامة "وليمة غداء" وتوزيع هدايا وألعاب للأطفال.

وقال منظم الاحتفالية حاجي لوكالة شفق نيوز، إن "هذا النشاط هو الثالث من نوعه حيث يتكرر كل عام ويتم فيه دعوة الأطفال من شرائح مختلفة وكانت الدعوة اليوم للأطفال من ذوي الشهداء من قوات البيشمركة القادمين من منطقة بارزان".

بدورها قالت نرمين حاجي وهي مديرة احدى المدارس المشاركة في الاحتفالية لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من هذا النشاط هو رسم البهجة على وجوه الأطفال الذين استشهد ذووهم في المعارك باقليم كوردستان والتأكيد على حقوق الاطفال في هذا اليوم".

وحضر النشاط العديد من الشخصيات الحكومية حيث تضمن الكثير من الفعاليات المسلية للاطفال.

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