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بـ"علامة صفراء".. أربيل تحدد محطات الوقود الجيدة وتكثف حملاتها لكشف المتلاعبين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-26T16:42:28+0000
بـ"علامة صفراء".. أربيل تحدد محطات الوقود الجيدة وتكثف حملاتها لكشف المتلاعبين

شفق نيوز / أعلنت محافظة أربيل، اليوم الجمعة، تكثيف حملاتها لإيقاف التلاعب بجودة البنزين في محطات الوقود، فيما بينت أنها زادت من نسبة "الأوكتان" في البنزين المحسن الجديد وتمييز المحطات بالسعر المحدد من قبلها.

وقال رئيس (لجنة توزيع البنزين المدعوم) في أربيل سالار محمود لوكالة شفق نيوز إن "توجيهات المحافظة بتكثيف حملات تفتيش محطات الوقود تأتي بعد تحسين جودة البنزين المدعوم حكومياً،" مشيراً إلى ان "هذه الحملة تأتي في إطار منع تلاعب اصحاب المحطات بجودة البنزين".

وأضاف محمود أن "نسبة الاوكتان في البنزين المدعوم الذي يتم توزيعه الآن على المحطات تبلغ أكثر من 90 درجة ما يعني ان البنزين بجودة عالية" مبيناً أن "تكلفة اللتر الواحد من هذا البنزين تبلغ 1065 دينارا فيما توزعها حكومة الاقليم ب800 دينار".

وتابع محمود أن "المحافظة وجهت المحطات التي تستلم البنزين المدعوم بوضع علامة صفراء يكتب عليها (800 دينار) أمام المحطة ليميزها المواطنون".

وكانت محافظة اربيل قد أعلنت، يوم أمس الخميس، إغلاق 28 محطة وقود بسبب بيع البنزين سيء الجودة، فيما بلغ عدد المحطات التي تم إغلاقها لنفس السبب 242 محطة.

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