بـ"دعم من الخزعلي".. هيئة موظفي إقليم كوردستان تجمع 60 ألف توقيع لنقل الرواتب إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الدفاع عن حقوق المعلمين والموظفين في إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن جمع أكثر من 60 ألف توقيع لنقل رواتب موظفي الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مبينة ان اتخاذها هذه الخطوة جاء بعد "تشجيع" من امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ومسؤولين آخرين.

وقال ممثل الهيئة دلشاد ميراني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "في يوم الثلاثاء المنصرم التقى أعضاء الهيئة بالأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وعددا من المسؤولين العراقيين لغرض مناقشة أزمة رواتب موظفي الاقليم في بغداد".

وأضاف انه "تم الاتفاق على جمع تواقيع لموظفي الإقليم لغرض الطلب من الحكومة العراقية بنقل رواتب الموظفين إليها مباشرة وفقا لنظام الـ(ماستر كارت)".

وبيّن ممثل الهيئة أنه "لغاية الآن تم جمع 61 ألف توقيع من جميع محافظات الإقليم، ومن المؤمل الوصول الى 200 الف توقيع خلال هذا الاسبوع لغرض تسليمه للجنة المالية في مجلس النواب العراقي".

وطالب دلشاد جميع المعلمين والموظفين بـ"المشاركة في جمع التواقيع لغرض انهاء مشكلة رواتب الموظفين المزمنة".

وكان مصدر سياسي مطلع أفاد، في 17 أيلول 2023، بأن مجلس الوزراء الاتحادي وافق على تمويل حكومة إقليم كوردستان لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، فيما أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، يتعلق بتأمين رواتب المواطنين.

وتُلزم المادة 13 من الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محلياً في حالة عدم تصديرها.

ويعد ملف نفط إقليم كوردستان وإيراداته غير النفطية من الملفات الشائكة منذ سنوات عدة والتي لم يتم التوصل إلى حلها، وفي السنوات الأخيرة اعتمدت الحكومة الاتحادية آلية جديدة لصرف مستحقات الإقليم في الموازنة تتمثل بتقديم قروض مالية ليتسنى لحكومة كوردستان صرف رواتب الموظفين، والتي عادة ما يتأخر صرفها عدة أشهر.