بـ"خطة محكمة".. ضبط كمية كبيرة من الهيروين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن ضبط كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدرة في تقاطع طرق الشيخان بمحافظة دهوك، مشيرة الى اعتقال متهمين اثنين اقرا بجريمتهما بعد التحقيق معهما.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استمرار لمساعيها لقطع دابر المواد المخدرة في اقليم كوردستان، تمكنت قواتها اليوم الخميس وبخطة محكمة بعد جمع المعلومات الدقيقة والمراقبة من مديرية اسايش عقرة، من ضبط 26 كلغم من مادة الهيروين المخدرة في تقاطع طرق الشيخان".

واشار البيان الى اعتقال متهمين اثنين من سكان اقليم كوردستان اعترفا بجريمتهما، لافتا الى انه تم تحويلهما الى المحكمة وفقا للمادة 14 من قانون المواد المخدرة وتم فتح ملف بالتحقيق معهما.