بـ"حيلة الشراء".. "مختل عقلياً" يختطف طفلاً سورياً ويقتله بـ"منشار" في جبل بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" المستقلة بإقليم كوردستان، يوم الأحد، بمقتل طفل على يد مختل عقلياً في جبل بقضاء "رانية".

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن مواطناً سوري الجنسية زار أمس السبت المصادف الـ15 من شهر تموز الجاري قسم شرطة مكافحة الجريمة في (رابرين) وقدم شكوى ضد مجهول اختطف ابنه البالغ من العمر ست سنوات من المنزل بعد أن خدعه بشراء حاجيات له، ولهذا الغرض تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف البيان أنه "بعد التحري وجمع المعلومات، تم التمكن من التعرف على هوية المتهم والقاء القبض عليه، وهو ذكر يبلغ من العمر 21 عاماً، وبحسب المعلومات فإن هذا المتهم مختل عقلياً، وبعد التحقيق معه، اعترف بالجريمة.

ووفقا لأقوال المتهم فإنه "بحيلة شراء أغراض له قام بإقتياد الطفل الذي هو سوري الجنسية إلى جبل بالقرب من منطقة (هنجيره) وقتله بأداة حادة"، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن القوات الامنية تمكنت من العثور على جثة الطفل الليلة الماضية في الجبل مع ضبط أداة حادة نوع "منشار" في نفس المنطقة".

وتابع البيان أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي في قضاء رانية لفحصها. و إيقاف المتهم بقرار من القاضي وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي"، مؤكدا أن "التحقيق في الحادث مستمر".