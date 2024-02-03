بـ"السدارة البغدادية".. اربيل تحيي ذكرى يوم الأفندي في العراق (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مراسم لإحياء ذكرى يوم الأفندي في العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم حضرها محافظ أربيل اوميد خوشناو الى جانب مسؤولين آخرين، مشيراً إلى ان الحاضرين ارتدوا "السدارة البغدادية".

والسدارة البغدادية هي قبعة يمكن طيها بشكل مسطح عند عدم ارتدائها، وارتبطت بالعسكريين والمدنيين على حد سواء، وبدأ استخدامها في العشرينيات من القرن الماضي.

وقال يحيى الاربيلي (مشارك في المراسم) لوكالة شفق نيوز إن "هذه المراسم تُقام في مدينة اربيل في الثاني من شباط من كل عام وهو إحياء ليوم الأفندي الذي يشمل الطبقة المثقفة في المجتمع وهي عادة كانت موجودة منذ العهد الملكي في العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المراسم أشرفت عليها ادارة المتحف التربوي في اربيل حيث تضمن اقامة معرض للصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود للشخصيات القديمة.