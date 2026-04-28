بـ"الذكاء الاصطناعي".. مراجعة شاملة لمخطط كوردستان المعماري لمواجهة المخاطر الزلزالية

أعلنت المديرية العامة للطرق والجسور في أربيل، يوم الثلاثاء، عن توجه حكومي لمراجعة شاملة لنظم الهندسة المعمارية في إقليم كوردستان، مشيرة إلى تكليف المراكز العلمية والبحثية باستخدام تقنيات "الذكاء الاصطناعي" لمواكبة التطور العالمي وضمان سلامة المنشآت من المخاطر الطبيعية.

وقال المدير العام للطرق والجسور في أربيل، أغرين عبد الله، في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر العلمي لأحدث تقنيات الهندسة المعمارية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان يواصل العمل وفق النظم العالمية المتقدمة في مجال العمارة"، مؤكداً أن "الوصول إلى مرحلة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) يمثل نقطة تحول هامة ستسهم في تعزيز مسيرة الانفتاح والتقدم العمراني في الإقليم".

وأوضح عبد الله أن "المراكز العلمية والبحثية في كوردستان تمتلك القدرة والكفاءة اللازمة للتعامل مع أحدث الأساليب والواجهات المعمارية وتطويعها بما يلائم طبيعة المنطقة"، لافتاً إلى أن "الإقليم يقع ضمن نطاق خطوط الصدع الزلزالي، خاصة المدن القريبة من المناطق الجبلية المحاذية للحدود مع إيران".

وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة "اعتماد نظم معمارية وإنشائية خاصة في تلك المناطق، لرفع كفاءة المباني وزيادة قدرتها على مقاومة الهزات الأرضية التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر".