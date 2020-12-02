بغياب الديمقراطي.. أحزاب كوردية في كركوك تعقد اجتماعاً لمناقشة اربعة ملفات

شفق نيوز/ عقدت أحزاب كوردية في محافظة كركوك، يوم الاربعاء، اجتماعاً لمناقشة جملة ملفات ابزرها رواتب موظفي إقليم كوردستان وانتخابات البرلمان العراقي المقبلة.

وغاب عن الاجتماع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال مسؤول علاقات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني فرع كركوك هردي حسين حسن لوكالة شفق نيوز، إن "الأحزاب الكوردية عقدت اجتماعا في مقر حزب التحالف الوطي - محور كركوك وتناقشت فيما بينها حول الوضع السياسي والعسكري في محافظة كركوك، العلاقات الاجتماعية بين مكونات المحافظة".

كما ناقش المجتمعون "الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وتحويل الملكات والرواتب الموظفين من إقليم كوردستان الي الحكومة الاتحادية".