بغداد وأربيل تبحثان التنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة

شفق نيوز / بحث وفد رفيع من وزارة الدفاع العراقية، مع وزارة البيشمركة، يوم الاثنين، آخر التطورات بخصوص المساعدات والتنسيق بين الجيش والبيشمركة، وكيفية مواجهة إرهابيي داعش وحل الاشكالات الإدارية والفنية بين الجانبين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "سربست لزكين وكيل وزارة البيشمركة، استقبل اليوم، جبار ثجيل مطلك الحيدري، أمين عام وزارة الدفاع العراقية، وقيس محمد العامري مدير عام الميزانية والبرامج، وطلال جارو معاون مدير عام التسليح والتجهیز في وزارة الدفاع".

وتطرق الاجتماع الذي حضره الفريق جبار ياور منده، أمين عام وزارة البيشمركة، والفريق جمال محمد رئيس الأركان ونائبا رئيس الاركان والمستشار الأعلى العسكري، ومدير عام الحسابات ومدير التنسيق والعلاقات، وفقاً للبيان، إلى "آخر التطورات بخصوص المساعدات والتنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة وكيفية مواجهة إرهابيي داعش وحل الاشكالات الإدارية والفنية بين الجانبين".

وأكد وكيل وزارة البيشمركة، بحسب البيان، التطلع إلى "تقوية أواصر العلاقات بصورة أكثر، وذلك لأن البيشمركة تقع على عاتقها مسؤولية حماية مناطق واسعة جداً لحفظ الأهالي من إرهابيي داعش"، مشدداً على ضرورة "الدعم اللازم والعمل المشترك مع الجيش العراقي".

وأشار المجتمعون، إلى المشكلات الحالية حول مسألة استحداث لوائين مشتركين بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وتفعيل عدد أكثر من مراكز التنسيق المشترك".

وفي نهاية الاجتماع، جرى اقتراح تعيين ممثل عن وزارة الدفاع في وزارة البيشمركة، لأجل "تيسير المعاملات والكتب الرسمية"، كما تقرر تفعيل "اللجان المشتركة بين الطرفين بطلب من مكتب التنسيق الأمني الأمريكي".

وكانت وزارتا الدفاع والبيشمركة قد شكلتا مراكز تنسيق مشتركة لتنسيق الجهود لمحاربة فلول داعش.

كما يعمل الطرفان على تشكيل لواءين مشتركين لنشرهما في المناطق المتنازع عليها التي تشكل بؤرة نشطة لمسلحي التنظيم.