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بغداد وأربيل تبحثان التعاون لمواجهة السيول وإدامة السدود

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-13T20:05:48+0000
بغداد وأربيل تبحثان التعاون لمواجهة السيول وإدامة السدود

شفق نيوز/ بحث وزيرا الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، ووزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، يوم الخميس، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، وإدامة السدود الاستراتيجية بالإقليم.

جاء ذلك، خلال اجتماع برئاسة الحمداني وطالباني، عقد في سد دوكان بمحافظة السليمانية، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير، وفق بيان للموارد المائية ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الحمداني، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن "الوزارة ستوفر جهداً آلياً كبيراً لمواجهة السيول في محافظة أربيل، وأن هناك تعاوناً فنياً كبيراً لوضع رؤية شاملة للأمور الفنية".

وأضاف "ناقشنا المتطلبات الزراعية والإروائية وتحديث الدراسة الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى وجود تنسيق عالِ المستوى بين المركز والإقليم لـ"تحقيق الأمن المائي والغذائي".

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