بغداد وكوردستان تبحثان المشاركة بمشروع الربط السككي

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 3 آذار (مارس) 2022، وزير النقل في الحكومة الاتحادية ناصر حسين بندر الشبلي.

وجرى في اللقاء، التباحث حول تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في قطاع النقل والمواصلات، ولا سيما في مجال ربط مدن ومحافظات إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية مع بعضها بعضاً، ثم بالدول المحيطة فالعالم وذلك عبر سكك حديدية متطورة.

كما بحث الاجتماع بحسب بيان لحكومة الاقليم، زيادة الرحلات الجوية الداخلية، لما لذلك من تأثير وفاعلية جيدة على تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والتبادلات التجارية والنهوض بالصناعة والسياحة، وهو ما يتعين أن يتم بما يخدم مصلحة جميع المواطنين ومختلف مكونات العراق.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد اكد في عام 2015 أن المبادرة التي أطلقتها الصين بما تعرف باسم "استراتيجية الحزام والطريق تتضمن نحو ألف مشروع، منها ربط الدول الأوروآسيوية بنحو سبعين دولة مطلة على هذا الخط، وفي مقدمتها دول الشرق الأوسط التي يمر بها الطريق بشبكة من الطرق البرية والحديدية وخطوط الطيران، فضلا عن الأنابيب وشبكات الإنترنت، وهو ما يهيئ الظروف اللازمة للتنمية الاقتصادية.

ومع بدء العراق بأنشاء ميناء الفاو الذي سيكون نقطة الربط بين شرق آسيا وأوروبا بدأت الدول تتحرك نحو إنشاء ربط سككي مع العراق، ليتحول العراق إلى ممر للبضائع، وهو ما يختصر الفترة الزمنية لنقل البضائع، مما أثار تخوف بعض المختصين بالاقتصاد من هذه المطالبات لتأثير ذلك على ميناء الفاو.