بغداد واربيل يوصيان بتشكيل لجنة مشتركة بشأن مخيمات النزوح في كوردستان

شفق نيوز/ عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم السبت، اجتماعاً مشتركاً في أربيل لمناقشة واقع مخيمات النازحين في الإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعرجي، برفقة الوفد الأمني الرفيع المرافق له عقد اجتماعاً مشتركاً مع وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، في أربيل اليوم السبت، بحضور المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في العراق، ومسؤولي الأجهزة الأمنية في الإقليم ورؤساء محاكم استئناف أربيل ونينوى وكركوك".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش واقع مخيمات (حسن شام وديبگة) وآلية التنسيق لحسم ملفاتها"، مشيراً إلى أن "الاجتماع خلص إلى التوصية بتشكيل لجنة مشتركة وعرض المواقف والتوصيات على مجلس القضاء الأعلى في بغداد".