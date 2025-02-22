بغداد واربيل يوصيان بتشكيل لجنة مشتركة بشأن مخيمات النزوح في كوردستان

بغداد واربيل يوصيان بتشكيل لجنة مشتركة بشأن مخيمات النزوح في كوردستان
شفق
نيوز/ عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم السبت، اجتماعاً مشتركاً في
أربيل لمناقشة واقع مخيمات النازحين في
الإقليم.
وذكر
المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأعرجي، برفقة الوفد
الأمني الرفيع المرافق له عقد اجتماعاً مشتركاً مع وزير داخلية الإقليم ريبر
أحمد، في أربيل اليوم السبت، بحضور المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في
العراق، ومسؤولي الأجهزة الأمنية في الإقليم ورؤساء محاكم استئناف أربيل
ونينوى وكركوك".
وأضاف
البيان، أن "الاجتماع ناقش واقع مخيمات (حسن شام وديبگة) وآلية التنسيق
لحسم ملفاتها"، مشيراً إلى أن "الاجتماع خلص إلى التوصية بتشكيل لجنة
مشتركة وعرض المواقف والتوصيات على مجلس القضاء الأعلى في بغداد".