بغداد واربيل تسارعان الخطى لحل الخلافات المالية

شفق نيوز/ جرى مساء يوم الخميس اجتماع بين الوفد الرفيع لحكومة اقليم كوردستان الذي يزور بغداد برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني مع اللجنة التي شكلها مجلس النواب العراقي والمخولة للتفاوض وايجاد حل مناسب ودستوري للمشكلات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وجاء في بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز أن الاجتماع شهد التطرق بشكل واضح لاسباب حصول المشكلات وكيفية حلها من اجل مصلحة مواطني الاقليم والعراق.

وقال رئيس الوفد الكوردستاني قوباد طالباني للجنة المكلفة ان حكومة الاقليم ابدت جميع استعداداتها للتعامل مع الحقوق والاستحقاقات المالية للاقليم وفقا للدستور والقوانين السارية، معربا عن استعداده للتوصل إلى اتفاق.

وكانت اللجنة المكلفة من البرلمان قد اجرت اجتماعات مع الجهات المختصة العراقية وهي منهمكة في اعداد توصياتها من اجل ايجاد الية مناسبة في اسرع وقت للمسائل المعلقة وخصوصا مشكلات النفط والمالية.

وفي ختام الاجتماع طالبت اللجنة وفد الاقليم بطرح مقترحاتها وتوصياتها، من اجل ان تتمكن اللجنة البرلمانية ان توحدها مع خططها لاجل صياغة مخرج مناسب وتقدم التسهيلات لتحديد واجبات وحقوق اقليم كوردستان في موازنة عام 2021.

ومن المقرر ان تعقد اللجنة البرلمانية خلال اليومين المقبلين اجتماعها مع الحكومة الاتحادية من اجل بلورة طريق حل للخروج من المشكلات التي تصب في مصلحة الجانبين.

وكان وفد الإقليم قد وصل أمس إلى بغداد لاستئناف المباحثات مع بغداد بهدف التوصل إلى حل بشأن الخلافات المالية وحصة إقليم كوردستان في الميزانية المالية للعام المقبل.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، قطعت الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كوردستان وهو ما وضع حكومة الإقليم في أزمة مالية خانقة.