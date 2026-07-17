بغداد توافق على تزويد إقليم كوردستان بالغاز المسال لتفادي الأزمة بعد تعليق العمل بـ"كورمور"

شفق نيوز - أربيل / بغداد

أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتزويد الإقليم بالغاز المسال، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى احتواء تداعيات تعليق الإنتاج في حقل غاز "كورمور" بمحافظة السليمانية.

وأوضح بيان مشترك للوزارتين ترجمته وكالة شفق نيوز، أن قرار شركة "دانة غاز" الإماراتية بتعليق عمليات الإنتاج في حقل "كورمور" بسبب تهديدات أمنية، أدى إلى توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة، مما نتج عنه انخفاض في إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاواط.

ولمواجهة هذا النقص، كشف البيان عن تشكيل فريق مشترك من وزارتي الكهرباء والثروات الطبيعية، يتولى مهام مراقبة الوضع الميداني، وإعادة تنظيم عمليات إنتاج ونقل الكهرباء وتوزيعها بشكل عادل على المحافظات والإدارات المحلية.

وأكد البيان نجاح وزير الثروات الطبيعية في الحصول على موافقة وزارة النفط الاتحادية لتزويد حكومة الإقليم بالغاز المسال لتعويض النقص الحاصل.

وفي ختام البيان، وجهت الوزارتان رسالة طمأنة للمواطنين في الاقليم بعدم حدوث أزمة في إمدادات الغاز، مؤكدتين أن العمل جارٍ وبشكل حثيث لاستئناف العمليات الإنتاجية في حقل "كورمور" وعودته إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.